Чили выходит из Союза южноамериканских наций

Сантьяго, , 15:51 — REGNUM Чилийское правительство объявило о запуске официальной процедуры выхода страны из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщило перуанское агентство El Comercio.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что УНАСУР «отступил от принципов, которые легли в основу блока при его создании, и сейчас он представляет из себя в высшей степени политизированную и неэффективную организацию».

В этой связи «правительство Чили решило провести консультацию с Национальным Конгрессом, чтобы приступить к денонсации Договора об учреждении УНАСУР», — говорится в официальном коммюнике правительства.

Напомним, что в апреле 2019 года из организации вышла Аргентина.