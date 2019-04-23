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Чили выходит из Союза южноамериканских наций

Политика

«Сейчас УНАСУР представляет из себя в высшей степени политизированную и неэффективную организацию», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера

Сантьяго, 23 апреля 2019, 15:51 — REGNUM  Чилийское правительство объявило о запуске официальной процедуры выхода страны из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщило перуанское агентство El Comercio.

Ранее президент Чили Себастьян Пиньера заявил, что УНАСУР «отступил от принципов, которые легли в основу блока при его создании, и сейчас он представляет из себя в высшей степени политизированную и неэффективную организацию».

В этой связи «правительство Чили решило провести консультацию с Национальным Конгрессом, чтобы приступить к денонсации Договора об учреждении УНАСУР», — говорится в официальном коммюнике правительства.

Напомним, что в апреле 2019 года из организации вышла Аргентина.

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Зарубежная хроника
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