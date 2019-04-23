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В ENEMO не нашли нарушений в организации второго тура выборов на Украине

Политика

По их мнению, выборы прошли в соответствии с международными стандартами

Киев, 23 апреля 2019, 14:05 — REGNUM  В Миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) считают, что второй тур выборов президента Украины прошел в соответствии с международными стандартами. Об этом 23 апреля заявил глава миссии Златко Вуйович на пресс-конференции.

Однако Вуйович отметил недостатки в украинском законодательстве и «интерес к некоторым процессам, таким как сдача анализов». Также глава миссии подчеркнул, что это только предварительная оценка организации выборов.

Напомним, второй тур выборов прошел 21 апреля 2019 года. Владимир Зеленский набрал 73% голосов избирателей, а за Петра Порошенко на Украине проголосовало только 24%.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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