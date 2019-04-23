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Кубинские мигранты в США осудили новые санкции Белого Дома против острова

Политика

«Мартианский альянс» заявил, что действия американского правительства направлены на уничтожение независимости и права на самоопределение кубинского народа

Гавана, 23 апреля 2019, 14:52 — REGNUM  Национальный координатор «Бригады имени Антонио Масео» в составе «Мартианского альянса», состоящего из кубинских мигрантов в США, Андрес Гомес сообщил, что накануне состоялось совещание членов коалиции для выработки ответа на политику президента США Дональда Трампа в отношении Кубы. Об этом сообщает кубинское новостное агентство Prensa Latina.

По мнению Гомеса, действия американского правительства по ужесточению санкций против Острова направлены на уничтожение независимости и права на самоопределение кубинского народа.

17 апреля Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что со 2 мая США впервые в истории начнут применение Главы III Закона Хелмса-Бёртона 1996 г., разрешающей американским гражданам подавать иски против компаний, использующих в своём бизнесе собственность, национализированную в результате Революции 1959 г. Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, в свою очередь, заявил, что США ограничат максимально допустимый объём денежных переводов на остров до 1 тыс. долл. каждые 3 месяца, а также наложат ограничения на поездки на Кубу американских туристов.

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Зарубежная хроника
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