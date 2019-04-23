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Посол США в Таджикистане ознакомился с экономическим положением республики

Политика

Стороны также обсудили деятельность компаний США в Таджикистане

Душанбе, 23 апреля 2019, 14:04 — REGNUM  Проведение экономической реформы в Таджикистане и социально-экономическое положение страны обсудили министр экономического развития и торговли республики Негматулло Хикматуллозода и посол США в Душанбе Джон Марк Поммершайм. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития республики.

Во время переговоров стороны также обсудили согласование и реализацию программ регионального значения, вопросы увеличения экспортного потенциала республики, а также деятельность компаний США в Таджикистане.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм встретился с председателем Маджлиси милли (нижней палаты парламента) Махмадсаидом Убайдуллоевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области межпарламентских связей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Душанбе обсудили развитие отношений между Таджикистаном и США

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США в Туркестане
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