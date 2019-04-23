Мексика не будет выполнять Закон Хелмса-Бёртона о санкциях США против Кубы

Мехико, , 15:10 — REGNUM Правительство Мексики выразило сожаление в связи с решением США применить впервые в истории Главу III Закона Хелмса-Бёртона, которая со 2 мая разрешит американским гражданам подавать иски на предприятия, использующие на Кубе собственность, конфискованную после Революции 1959 г. Об этом сообщило мексиканское агентство Televisa. С начала действия Закона в 1996 г. до недавнего времени все президенты США подписывали указы, приостанавливавшие действие этой главы Закона.

«Данная мера может негативно отразиться на компаниях, занимающихся бизнесом на Кубе и с Кубой, поэтому правительство Мексики будет защищать мексиканские предприятия, заинтересованные в ведении дел с Кубой и теоретически рискующие понести убытки», — подчёркивается в официальном заявлении мексиканского МИДа.

В сообщении министерства также отмечается, что, как и на протяжении всей истории, Мексика отвергает применение принятых в одностороннем порядке торговых законов экстерриториального характера, поскольку такие законы нарушают нормы международного права. В этой связи Мексика вновь выступила за отмену торгово-экономической блокады Кубы со стороны США.