Президент Мексики пообещал обеспечить безопасность граждан

Мехико, , 15:41 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе выступления в честь 105 годовщины защиты порта Веракрус от американских захватчиков, выразил соболезнования родственникам 13 погибших в результате стрельбы в городе Минатилан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики). Об этом сообщает мексиканское издание El Sol de Mexico. Лопес Обрадор заявил, что подобные ситуации — результат неверной экономической политики предшественников. Он также пообещал добиться справедливости. «Обеспечить безопасность граждан — наша первостепенная задача», — подчеркнул мексиканский лидер. Напомним, вечером 19 апреля во время семейного торжества группа неизвестных застрелила семь мужчин, пять женщин и одного ребенка.