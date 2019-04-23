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Президент Мексики пообещал обеспечить безопасность граждан

Политика

«Безопасность граждан – наша первостепенная задача», — подчеркнул мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мехико, 23 апреля 2019, 15:41 — REGNUM  Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе выступления в честь 105 годовщины защиты порта Веракрус от американских захватчиков, выразил соболезнования родственникам 13 погибших в результате стрельбы в городе Минатилан (штат Веракрус на юго-востоке Мексики). Об этом сообщает мексиканское издание El Sol de Mexico. Лопес Обрадор заявил, что подобные ситуации — результат неверной экономической политики предшественников. Он также пообещал добиться справедливости. «Обеспечить безопасность граждан — наша первостепенная задача», — подчеркнул мексиканский лидер. Напомним, вечером 19 апреля во время семейного торжества группа неизвестных застрелила семь мужчин, пять женщин и одного ребенка.

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Зарубежная хроника
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