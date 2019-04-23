Крысы бегут с «Титаника» Порошенко – эксперт

Москва, , 14:00 — REGNUM Бизнесмены, проголосовавшие на выборах за действующего президента Украины Петра Порошенко, в действительности голосовали против бизнесмена Игоря Коломойского, считает адвокат Татьяна Монтян. Об этом она заявила 23 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, пообещавшего создать на Украине политическую силу из «людей с хорошей репутацией».

«Разумеется, он собирался покинуть Порошенко ещё несколько месяцев назад, — сказала Монтян. — Крысы с Петиного «Титаника» сейчас ломанутся стройными рядами. К тому же не забывайте, 24% Пети — это вовсе не его ядреный электорат. За Петю проголосовали совершенно не нацики и не рагули, а люди, которые просто боятся Беню Коломойского, хозяина Зеленского, больше того, что творится сейчас. Так что в этих 24% далеко не всё так однозначно. Да, Львовская область голосовала за Петю, потому что они упоротые нацистские рагули из схронов. Но есть ещё огромное количество бизнесменов, которые голосовали против Игоря Коломойского и того, что он с собой принесёт вместе со своей командой рейдеров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что для участия в выборах в Верховную раду, которые состоятся осенью 2019 года, он намерен создать новую политическую силу.

«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране», — сказал Гройсман.

По его словам, в следующем политическом сезоне он не хочет быть «статистом», а намерен стать «активным, бороться за идеи и их внедрять».

Читайте ранее в этом сюжете: Гройсман намерен создать новую политическую силу на Украине