МИД Таджикистана и Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Анкара, , 13:52 — REGNUM Меморандум о сотрудничестве в сфере архивного дела между министерствами иностранных дел Таджикистана и Турции подписали главы внешнеполитических ведомств Сироджиддин Мухриддин и Мевлют Чавушоглу, сообщает 23 апреля издание «Авеста».

22 апреля в Анкаре состоялись переговоры между главами МИД Таджикистана и Турции. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной и других сферах.

Министры также обсудили развитие отношений в сфере туризма, промышленности, безопасности и борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-февраля 2019 года Таджикистан поставил в Турцию товары на сумму $38,9 млн. Объем импорта из Турции составил $21,8 млн. Общий объем товарооборота составил $60,8 млн.

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