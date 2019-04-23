Премьер-министр Украины: «Я поставил жёсткое требование перед «Нафтогазом»

Киев, , 13:58 — REGNUM Премьер-министр Украины Владимир Гройсман больше не будет церемониться с «Нафтогазом» по вопросу снижения цены на газ. Об этом глава правительства Украины заявил во время брифинга в Киевской области, сообщило 23 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Это второй раз, когда я поставил жёсткое требование перед «Нафтогазом». Третьего раза не будет. Поэтому пусть работают на страну и увеличивают добычу украинского газа, пусть ищут дешевый газ по всему миру, чтобы украинцы получили его дешевле», — подчеркнул он.

Гройсман отметил, что удовлетворён решением «Нафтогаза» опустить цену н газ с 1 мая 2019 года на 300 гривен за тысячу кубических метров.

«Это хорошее начало для дальнейших снижений, сообразно снижениям цен, происходящим на международных рынках», — добавил премьер-министр Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Гройсман заявил, что намерен создать новую политическую партию и участвовать в парламентских выборах 2019 года.

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