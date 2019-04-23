Киев, , 13:51 — REGNUM

Около 50% опрошенных граждан Украины считают, что на прошедших в Киеве дебатах на стадионе «Олимпийский» между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским победил последний. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Кроме того, всего 14% респондентов считают, что победил Порошенко, а 33% полагают, что прения завершились вничью.

Опрос также показал отношение к кандидатам в президенты Украины после дебатов. Так, 12% опрошенных заявили, что после дебатов их отношение к Зеленскому ухудшилось, а 27% — что улучшилось. Отношение к Порошенко у 30% респондентов после дебатов ухудшилось, а у 7% — улучшилось.

Опрос проводился среди тех, кто пристально наблюдал за дебатами между Порошенко и Зеленским с 6 по 20 апреля.

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