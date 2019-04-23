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Глава тюменского Тобольска покидает свой пост

Политика

В мэрии его отставку объяснили сменой места работы

Тобольск, Тюменская область, 23 апреля 2019, 13:42 — REGNUM  Глава тюменского города Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку по собственному желанию. Его уход с поста связан со сменой места работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В мэрии отмечают, что на сегодняшний день Владимир Мазур находится в отпуске. Депутаты городской думы рассмотрят его заявление на заседании 30 апреля.

Напомним, Владимир Мазур руководил вторым по значимости и населению городом Тюменской области с 2015 года. Временно исполнять обязанности главы Тобольска будет исполнять первый заместитель мэра Яна Зубова.

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Отставки и назначения
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