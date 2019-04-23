Глава тюменского Тобольска покидает свой пост

Тобольск, Тюменская область, , 13:42 — REGNUM Глава тюменского города Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку по собственному желанию. Его уход с поста связан со сменой места работы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

В мэрии отмечают, что на сегодняшний день Владимир Мазур находится в отпуске. Депутаты городской думы рассмотрят его заявление на заседании 30 апреля.

Напомним, Владимир Мазур руководил вторым по значимости и населению городом Тюменской области с 2015 года. Временно исполнять обязанности главы Тобольска будет исполнять первый заместитель мэра Яна Зубова.