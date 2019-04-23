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Сумму требований к Германии Польша подсчитает к 1 сентября

Политика

850 миллиардов долларов, о которых говорилось ранее, — это «мало»

Варшава, 23 апреля 2019, 13:36 — REGNUM  Глава парламентской группы и кандидат в депутаты Европарламента от Польши Аркадиуш Мулярчик сообщил, что Греция станет союзником Польши на международной арене в деле требования с Германии репараций за разрушения и преступления Второй мировой войны. Польские эксперты во время визита в Афины встречались с греческими политиками и пришли к выводу, что наилучшей стратегией в этом деле будет «интернационализация проблематики».

По словам Мулярчика, Европарламент может стать подходящей площадкой для обсуждения этой проблемы. «Я иду в Европарламент, чтобы немцы заплатили репарации», — цитирует его Польское радио.

Парламентский комитет по оценке размера ущерба, причинённого Польше Германией в ходе Второй мировой войны, был создан в сентябре 2017 года по инициативе партии «Право и Справедливость». Неофициально ранее говорилось, что в расчётах комитета фигурировала сумма репараций в размере 800−850 млрд долларов.

Аркадиуш Мулярчик сообщил, что доклад с расчётом суммы репараций будет готов к 1 сентября, и, по его мнению, сумма там будет значительно больше 850 млрд долларов.

Согласно расчётам аналогичной комиссии в Греции, с Германии собираются истребовать 290 млрд долларов.

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