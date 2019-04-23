Женщин Танзании призвали принять участие в выборах в районные администрации

Дар-эс-Салам, Танзания, , 13:39 — REGNUM Пастор Лазарь Самвели из церкви Shekemu Trust в Дар-эс-Саламе призвал женщин Танзании принять участие в выборах в районные администрации. Об этом сообщает газета Mwananchi.

«Если вы выдвинете свою кандидатуру на выборах, вы поможете обществу, так как женщины, дети и мужчины нуждаются в вашем вкладе, если у вас есть необходимые заслуги для того, чтобы выдвинуть свою кандидатуру, не медлите и приходите регистрироваться», — заявил Самвели.

«Пришло Ваше время принять участие в предвыборной гонке», — добавил Самвели.

Пастор отметил заместителя президента Танзании Самию Сулуху Хассан в качестве примера женщины, находящейся в верхних эшелонах власти.

Самвели подчеркнул, что женщины, которые выдвигают свои кандидатуры на руководящие должности — пример для подражания.