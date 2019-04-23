Эр-Рияд приветствовал решение США о полном запрете импорта нефти из Ирана

Эр-Рияд, , 13:38 — REGNUM Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф приветствовал решение США отменить санкционные исключения для ряда своих союзников, торгующих с Ираном, сообщает 23 апреля Al Arabia.

«Саудовская Аравия полностью поддерживает этот шаг, предпринятый США, так как это необходимо для принуждения иранского режима прекратить проводить политику, которая ведет к дестабилизации в регионе», — подчеркнул политик.

Также глава внешнеполитического ведомства королевства подчеркнул, что Эр-Рияд будет координировать свои действия с другими странами-экспортерами нефти для обеспечения поставок нефти на мировой рынок.

Напомним, после того как США ввели санкции против Ирана они сделали исключения для ряда стран, которые продолжают импортировать нефти из исламской республики. Речь идет о Южной Корее, Турции, Японии, а также Индии и Китае.

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