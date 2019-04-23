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Радикал Ляшко уже обещает перейти в оппозицию Зеленскому

Политика

Депутат уверен, что будущий президент сможет отменить решение Гройсмана повысить цены на газ

Радикал Ляшко уже обещает перейти в оппозицию Зеленскому
Олег Мосьондз
Олег Ляшко

Киев, 23 апреля 2019, 13:27 — REGNUM  Депутат Верховной Рады от фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко обещает перейти в оппозицию к будущему президенту Владимиру Зеленскому, если он будет принимать решения «против Украины». Соответствующее заявление Ляшко сделал 23 апреля в кулуарах Верховной Рады.

«Ну какая оппозиция к новому президенту, когда он еще не принял присягу? Он еще ничего не сделал, в отношении чего быть в оппозиции? Пусть что-нибудь сделает. Будет плохо работать, будем в такой оппозиции, что будет спать с открытыми глазами и просыпаться по ночам в холодном поту, если будет принимать решения против Украины. Если он будет инициировать решения, которые делают Украину сильнее, а жизнь украинцев лучше, конечно мы это поддержим», — сказал Ляшко.

При этом депутат считает, что Зеленский якобы может своим указом отменить постановление правительства Владимира Гройсмана о повышении цен на газ для граждан.

«Когда новоизбранный президент и его команда говорят, что не имеют отношения к тарифам и ценам на газ — это неправда, потому что президент имеет право отменять решения правительства. Мы требуем от новоизбранного президента первым указом отменить решение правительства о повышении цен на газ», — сказал Ляшко.

Кроме того, Ляшко полагает, что президент якобы может регулировать тарифы на «коммуналку» и единолично отправить в отставку главу госкомпании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, контракт с которым ранее на год пролил премьер Гройсман.

«Президент Порошенко подписал меморандум с международным валютным фондом, на основании которого несправедливая цена на газ. Новоизбранный президент имеет полное право требовать пересмотра меморандума с МВФ и снижения цен на газ. Что требуют 40% граждан от новоизбранного президента? Решение о снижении стоимости тарифов на коммуналку. Нужно отправить в отставку Коболева. Вернуть 1,5 млрд грн премии, которые незаконно украл Коболев из карманов украинцев. Нужно вернуть эти деньги из оффшоров назад в бюджет», — рассказывает Ляшко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине цены на газ для населения устанавливаются постановлением правительства. Президент не имеет полномочий отменять постановление Кабмина, а также назначать руководителей госкомпаний. В 2018 году правительство Гройсмана повысило цены на газ для граждан до 8850 грн (до 320 долл) за 1 тыс.куб.м.

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