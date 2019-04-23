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Главы правительств Казахстана и России встретятся в Москве

Политика

Встреча запланирована на 25 апреля

Главы правительств Казахстана и России встретятся в Москве
Иван Шилов © ИА REGNUM
Россия и Казахстан

Астана, 23 апреля 2019, 13:24 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев и премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретятся в Москве 25 апреля. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе главы правительства Казахстана.

Планируется, что во время встречи стороны обсудят развитие сотрудничества в торгово-экономической, транзитно-транспортной, топливно-энергетической и космической сферах. Кроме того, будут рассмотрены вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля в Москве состоялась встреча между президентами Казахстана и России Касым-Жомартом Токаевым и Владимиром Путиным. Российский лидер отметил, что переговоры прошли в соответствии с традициями, сложившимися при Нурсултане Назарбаеве.

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