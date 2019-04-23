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Вице-президент Индонезии прокомментировал гибель людей из-за усталости

Политика

Вице-президент Индонезии выступил за отделение законодательных от президентских выборов

Джакарта, 23 апреля 2019, 13:23 — REGNUM  Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что гибель сотрудников комитета по подсчету голосов из-за усталости во время выборов стала большой проблемой, сообщает информационный портал Detik.

«Это то, о чем мы беспокоились с самого начала. Это сложные выборы. Оказалось, что в кругах комитета по подсчету голосов и среди сотрудников полиции есть погибшие», — заявил вице-президент.

По его словам, проведение всеобщих выборов в стране должно быть серьезно оценено, в частности, стоит подумать о разделении законодательных и президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Индонезии Ариф Будиман заявил, что более 90 сотрудников комитета по подсчету голосов в Индонезии умерли при выполнении своих служебных обязанностей.

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Всеобщие выборы в Индонезии — 2019
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