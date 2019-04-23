Вице-президент Индонезии прокомментировал гибель людей из-за усталости

Джакарта, , 13:23 — REGNUM Вице-президент Индонезии Юсуф Калла заявил, что гибель сотрудников комитета по подсчету голосов из-за усталости во время выборов стала большой проблемой, сообщает информационный портал Detik.

«Это то, о чем мы беспокоились с самого начала. Это сложные выборы. Оказалось, что в кругах комитета по подсчету голосов и среди сотрудников полиции есть погибшие», — заявил вице-президент.

По его словам, проведение всеобщих выборов в стране должно быть серьезно оценено, в частности, стоит подумать о разделении законодательных и президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Индонезии Ариф Будиман заявил, что более 90 сотрудников комитета по подсчету голосов в Индонезии умерли при выполнении своих служебных обязанностей.