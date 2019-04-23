Зачем штаб Зеленского пообещал раскрыть всю «правду» про Донбасс?

Барнаул, , 13:18 — REGNUM Обещание члена команды Зеленского и вероятного кандидата на пост министра обороны Украины Ивана Апаршина наказать виновных в развязывании войны в Донбассе и «сдаче» Крыма России является своеобразным сигналом представителям «партии войны» на Украине, считает кандидат философских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Владислав Вакаев («Справедливая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM обещание Апаршина обнародовать «правду о ситуации в Иловайске и Дебальцево», он пояснил:

«Если Зеленский действительно будет брать курс на нормализацию отношений с Россией, то ему важно нейтрализовать «ястребов». Намек им сделан недвусмысленный: если только они начнут вставлять палки в колеса новоизбранному президенту, всегда можно вспомнить их «подвиги». Тем более что некрасивых историй за время гражданской войны там накопилось немало. При этом, как правило, чем громче «патриот» выступает в тылу, тем более нелицеприятно он вел себя на фронте».

Напомним, ранее член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин в своем блоге на портале «Обозреватель» написал о том, что виновных в развязывании войны в Донбассе и «сдаче» Крыма России ждет наказание. В частности, он пообещал обнародовать данные о ситуации в Иловайске и Дебальцево, о начале вооруженного конфликта в 2014 году.

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