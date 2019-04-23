Следствие нашло связь взрывов на Шри-Ланке с терактами в Крайстчерче

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:10 — REGNUM Серия взрывов, которые прогремели в церквях и отелях на Шри-Ланке в дни католических праздников и унесли жизни более 320 человек, была совершена местными экстремистами в ответ на недавний теракт в городе Крайстчерче в Новой Зеландии в марте 2019 года. Такую версию следствия озвучил министр обороны и средств массовой информации Шри-Ланки Руван Видживардене. Об этом 23 апреля сообщает The Guardian.

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«Это нападение было совершено в отместку за нападение на мусульман в Крайстчерче», — заявил министр на специальном заседании в парламенте страны.

https://twitter.com/safimichael/status/1120599706189598720

Как сообщало ИА REGNUM, нападения на церкви и отели на Шри-Ланке были совершены в Пасхальное воскресенье, 21 апреля. Всего прогремело восемь взрывов — в храмах во время пасхальной мессы в Коломбо, а также в городах Негомбо и Баттикалоа и в трёх отелях столицы.

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По последним данным, в результате террористических атак, ответственность за которые взяла на себя экстремистская группировка «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погиб 321 человек, включая 38 иностранных граждан.

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Напомним, 15 марта в Крайстчерче и его пригороде Линвуде в Новой Зеландии было совершено вооружённое нападение на посетителей двух мечетей. Жертвами стрельбы стали 50 человек.

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