Судьи, отменившие национализацию «Приватбанка», пожаловались на Порошенко

Киев, 23 апреля 2019, 13:10 — REGNUM Судьи Окружного административного суда Киева Игорь Качур, Владимир Келеберда и Виталий Амелёхин пожаловались на давление со стороны действующего президента Украины Петра Порошенко, заявили 23 апреля в пресс-службе суда.
Они обратились в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований Украины с заявлениями о вмешательстве Порошенко в их деятельность.
«Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путём внесения соответствующих сведений в единый реестр досудебных расследований, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.
По их мнению, руководство Украины, комментируя дело «Приватбанка», сделало ряд заявлений, угрожающих судебной системе, посягающих на её независимость и беспристрастность.
Напомним, ранее окружной суд Киева признал незаконной национализацию крупнейшего на Украине «Приватбанка», который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.
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Как сообщало ИА REGNUM, в национальном банке Украины заявили, что судебная тяжба вокруг «Приватбанка» волнует международные финансовые организации и затрудняет сотрудничество с ними.
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