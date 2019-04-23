Судьи, отменившие национализацию «Приватбанка», пожаловались на Порошенко

Киев, , 13:10 — REGNUM Судьи Окружного административного суда Киева Игорь Качур, Владимир Келеберда и Виталий Амелёхин пожаловались на давление со стороны действующего президента Украины Петра Порошенко, заявили 23 апреля в пресс-службе суда.

Они обратились в Высший совет правосудия, Генпрокуратуру и Государственное бюро расследований Украины с заявлениями о вмешательстве Порошенко в их деятельность.

«Судьи просят начать досудебное расследование в отношении главы государства, министра юстиции и председателя НБУ, путём внесения соответствующих сведений в единый реестр досудебных расследований, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности», — сказано в сообщении.

По их мнению, руководство Украины, комментируя дело «Приватбанка», сделало ряд заявлений, угрожающих судебной системе, посягающих на её независимость и беспристрастность.

Напомним, ранее окружной суд Киева признал незаконной национализацию крупнейшего на Украине «Приватбанка», который ранее принадлежал олигарху Игорю Коломойскому.

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Как сообщало ИА REGNUM, в национальном банке Украины заявили, что судебная тяжба вокруг «Приватбанка» волнует международные финансовые организации и затрудняет сотрудничество с ними.

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