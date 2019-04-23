Вторник, 23 Апреля 2019 года
13:09:36 МСК

Министр Шри-Ланки: теракты могли быть ответом на нападение в Крайстчерч

Политика

Об этом говорят предварительные данные расследования

Шри-Джаяварденепура-Котте, 23 апреля 2019, 13:08 — REGNUM  Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене, выступая в парламенте страны заявил, что террористические акты в стране, жертвами которых стали по меньшей мере 320 человек, могли быть местью за нападения на мечети в Новой Зеландии, сообщает 23 апреля Associated Press.

«Основываясь на предварительных данных расследования, мы предполагаем, что нападение было ответом на убийство мусульман в мечетях города Крайстчерч», — отметил Виджевардене.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия террористических актов. В результате нападения на католические церкви и отели были убиты по меньшей мере 320 человек, сотни людей пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 320 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить