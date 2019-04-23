Министр Шри-Ланки: теракты могли быть ответом на нападение в Крайстчерч

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 13:08 — REGNUM Министр обороны Шри-Ланки Руван Виджевардене, выступая в парламенте страны заявил, что террористические акты в стране, жертвами которых стали по меньшей мере 320 человек, могли быть местью за нападения на мечети в Новой Зеландии, сообщает 23 апреля Associated Press.

«Основываясь на предварительных данных расследования, мы предполагаем, что нападение было ответом на убийство мусульман в мечетях города Крайстчерч», — отметил Виджевардене.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия террористических актов. В результате нападения на католические церкви и отели были убиты по меньшей мере 320 человек, сотни людей пострадали.

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