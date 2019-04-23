Токаев подал документы в ЦИК для участия в выборах президента

Астана, , 13:06 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для участия в досрочных выборах главы государства, сообщили 23 апреля в пресс-службе комиссии.

В ЦИК поданы выписка из протокола заседания высшего органа партии «Нур Отан» («Свет Отечества») о выдвижении кандидата, заявление о согласии баллотироваться кандидатом и другие документы.

Заседание лингвистической комиссии на установление свободного владения языком назначено на 23 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в Нур-Султане прошел XIX съезд правящей партии «Нур Отан», председатель которой Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть в качестве кандидата на выборы Касым-Жомарта Токаева. Съезд партии единогласно поддержал предложение Назарбаева.

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