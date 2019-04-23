Украина проголосовала за кота в мешке и Путина

Станислав Стремидловский, , 13:04 — REGNUM

На Ровенщине более 60% избирателей приняли участие в президентских выборах, сообщает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Как сообщает местное отделение Комитета избирателей Украины, не обошлось без казусов. Например, такого.

А тем временем избиратели Кировоградщины вместо отметки в бюллетенях писали «Боже, спаси Украину!» и «За что такой выбор?», передает «Кіровоградьска правда» (Кировоград). Люди, которые не поддерживали ни одного кандидата, решили испортить бюллетени. В частности, некоторые вместо отметки напротив фамилии кандидата писали: «Нет выбора», «Кот в мешке», «Президент-коррупционер», «Иво Бобул», «Боже, за что такой выбор?» и тому подобное.

Свершилось то, что казалось практически невозможным — более 80% жителей Херсонщины проголосовали против президента Петра Порошенко, пишут «Херсонцы» (Херсон). Попрощались с ним и большинство украинских избирателей. Феерическая победа Владимира Зеленского ошеломила весь мир. Его креативная команда, сработавшая профессионально, заслуживает самой высокой оценки. Ей удалось воспользоваться настроением подавляющего большинства населения Украины, самой бедной страны в Европе, разочаровавшегося в правлении Порошенко. И все же… «Похоже, Украина провела очередные свободные, честные и конкурентные выборы», — заявил влиятельный западный аналитик Андерс Аслунд. И это — магистральная линия всех западных оценок. Никаких сомнений в демократичности выборов в нашей стране до сих пор не прозвучало и, вне всякого сомнения, уже не прозвучит.

Плохо в этой ситуации не то, что Зеленский на президентском посту натворит чего-то там страшного и необратимого, считает автор портала «Збруч» (Галичина), а то, что наш политический класс деградировал до жалкого уровня, свидетелем чего мы стали во втором и в первом туре; наше общество оказалось куда более инфантильным, совковым и патерналистским, чем нам бы хотелось думать после майдана; Россия беспрепятственно провела на Украине очередную спецоперацию — куда успешнее, чем в Штатах, Великобритании или Германии. О работе агентов в соцсетях, надеемся, еще напишут специалисты. Мы же можем теперь констатировать очевидное: в течение нескольких лет российская пропаганда при содействии местных полезных идиотов раскручивала два взаимосвязанных нарратива — о тотальном обнищании («тарифный геноцид») и о повсеместной коррупции («еще хуже, чем при Януковиче»). То, что даже в Галичине провокаторская фраза «кто угодно, только не Порошенко» получила себе столько сторонников, побуждает значительно трезвее взглянуть и на национальное самосознание нашего «Пьемонта», и на гражданское самосознание населения в целом. Если же случится чудо и Зеленский реализует свой малороссийский проект как действительно современный, то есть европейский, перспективы украинского проекта, по крайней мере, восточнее Збруча станут такими же призрачными, как и перспективы кельтского проекта в Республике Ирландия. Самое время тогда будет галичанам заинтересоваться опытом Каталонии или провинции Квебек в Канаде.

Но кто он, спрашивает Zaxid.net (Львов), этот новый глава государства? Каковы его намерения, какие приоритеты, ценности, какая команда? Зеленский остался все тем же «котом в мешке». Мы слышим только отдельные короткие программные тезисы. Он уверяет, что будет придерживаться курса на ЕС и НАТО. Но сразу же ставит свое обещание под сомнение, говоря о референдуме. А мы же уже знаем, что нигде так не манипулируют общественным мнением, как на референдуме. Зеленский утверждает, что будет защищать украинский язык. Надеемся, хотя трудно верить в такое обещание от человека, который, прожив сорок лет на Украине, только на 41-м году решил изучать государственный язык. Вскоре увидим, не вставит ли Зеленский палки в колеса в случае принятия закона о языке, подпишет ли его. Наконец, от Зеленского пока, к сожалению, не было ни одного положительного сигнала, свидетельствующего о том, что он готов решительно обрубить все негативные тенденции, которые достались ему в наследство от Порошенко, и продолжить все положительные. Таким сигналом была бы презентация положительных персонажей в его будущей президентской команде. Но до сих пор и вся команда его напоминает кота в мешке.

В чужую душу, конечно, не заглянешь, но все же интересно, не встретился ли Порошенко после того, как плачевные для него результаты второго тура выборов стали вырисовываться со всей неумолимой очевидностью, с Виктором Ющенко, размышляет колумнист портала «За Збручем» (Тернополь). Кто же еще может лучше утешить, чем тот, чью судьбу ты разделил? Петр Алексеевич очень хотел переизбраться на второй срок. Когда после легкого шока от результатов первого тура его сторонники начали делать упор на то, что «президент обеспечил демократическое проведение выборов», гаранта охватили нехорошие предчувствия. Он стал обещать развивать отношения с миром, давить на Россию, прищемить хвост коррупции, обеспечить благодатный приток инвестиций, дать перспективы молодежи. Но прямые вопросы, почему же все то, что обещается сейчас, не выполнялось в течение пяти лет пребывания у власти, сразу же вызвали нахмуренные брови и длинные речи о роковой роли России. Немалое количество избирателей голосовала не столько за Зеленского, сколько против Порошенко. Что собирается делать со страной новоизбранный президент, пока представляется достаточно туманно. И этот туман вряд ли рассеется от обещания на успокаивающем зеленом фоне: «КОНЕЦ БЕДНОСТИ — 21 апреля».

Чрезвычайно высокий показатель голосов в пользу Зеленского является следствием как промахов действующего президента Порошенко, так и удачной кампанией «команды ЗЕ». Об этом доктор исторических наук, профессор Прикарпатского национального университета имени Стефаника Сергей Адамович заявил в интервью порталу «Галичина» (Ивано-Франковск). Львовская область смогла обеспечить победу Порошенко. А руководители областей Юга Украины кое-где напоминали каких-то полоумных бандитов или воришек, вот результат там и мизерный. Видимо, здесь дело в подборе кадров. Лозунги, с которыми Порошенко шел на выборы, заранее определили его поражение, потому что не задевали за живое большинство населения. А еще люди просто хотели «другого царя», какого-нибудь, однако другого. Зато команда Зеленского политтехнологически отработала грамотно, но цинично. Людям не озвучивали программу кандидата, а забросали их популистскими лозунгами. Фактически прошедшие выборы показали чрезвычайно низкий уровень политического и правового сознания подавляющего большинства граждан. Кроме лиц, которые повелись на обещания и не могли простить Порошенко коррупцию, среди избирателей Зеленского были и откровенные враги украинской государственности. Свою роль сыграли то, что другие политические силы заняли выжидательную позицию из расчета, что до парламентских выборов Зеленский и его «Слуга народа» потеряют электорат, а они тогда увеличат свое представительство в законодательном органе страны. Но если Зеленский окажется марионеткой в руках Игоря Коломойского или кого-то другого, следует ожидать потерю страной темпов развития, если не возвращение назад (Руину с Зеленским в роли современного Юрка Хемельницкого или Ивана Брюховецкого).

В 93-й отдельной механизированной бригаде «Холодный Яр», которая дислоцируется в поселке Черкасское Новомосковского района, сделали заявление, информирует «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Выглядит оно так: «А тем временем избирательная лихорадка спадает и несмотря на ликование победителей 93-я отдельная механизированная бригада «Холодный Яр» остается на своих позициях и ни при каких обстоятельствах не допустит реванша пророссийских сил. Мы не устали от войны и мы держим свои позиции. Всегда верные украинцам и Украине. Ни шагу назад. Слава нации! Смерть врагам!».

Как и следовало ожидать, после оглашения первых результатов выборов, те, кто голосовал за Зеленского, радуются и объясняют, почему они сделали такой выбор, передает «Новый день» (Запорожье). А те, кто поддерживал Порошенко, в унынии или переметнулись на «противоположную сторону». Глава бизнес-союза «Порада» Елена Еременко объясняет, почему поддержала Зеленского: «Я не говорю, что Порошенко ничего не сделал для Украины, но лично для меня, на фоне тотальной коррупции, грабежа, обворовывания армии в период войны и так далее, безвиз, томос и тому подобные заслуги, уходят на второй план». Журналистка Алина Новгородцева, сторонница Порошенко, описывает свою ленту новостей в социальной сети: «Моя лента никогда не выглядела так угнетающе, как в последнее время. Особенно грустно читать тех, кто хоть как-то формирует общественное мнение. Чувство беспросветной тоски. Затянувшееся. Как никогда начинаешь ценить свое тесное сообщество и семью, с которой нет разногласий вообще в ключевых вопросах». Юрист и депутат горсовета Екатерина Константинова шутит насчет ближайшего «светлого будущего»: «Ну что, смена власти. Сопровождение обысков, следственных действий. Адвокат по хозяйственным, экономическим и служебным преступлениям. Круглосуточно. Сохраните. Пригодится». Бизнесмен Юрий Комиссаров рассказывает, чем ему не нравилось правление теперь уже бывшего президента: «Оказалось, что людям совсем не нравится, когда их делят на «восток» и «запад», на «правильных» и «неправильных», по религиозному и языковому принципу. Когда кучка проплаченных и нет «патентованных патриотов», изнемогая от властью данного им мандата в собственной «высочайшей духовности», всем и каждому развешивала гнусные ярлыки и, мало того, еще и устраивала в прессе и социальных сетях коллективную травлю инакомыслящих, «не так верующих» и не «на том языке говорящих». Сейчас, с падением Порошенко, безусловно, посыпятся разоблачения, и станет понятно, кто кому «заносил», сколько украл и что утаил»

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке по собственному желанию, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). «Могу только сказать, что «закрома» администрации преемнику достанутся абсолютно пустые, — заявил Москаль. — Скажу честно, такого тяжелого экономического года, как сейчас, я в Закарпатье не помню. Несмотря на оптимистичные настроения премьера и популистские заверения правительства в область почти ничего не поступает, ведь мы, как известно, на 76% дотационные. И из этих 76% за это время мы получили мизер. Я не представляю, как этот год область завершит. Хочу напомнить, что около 60% закарпатских сел не выполняют плановые поступления в бюджет, поэтому латать дыры будет объективно ничем. Невозможно на пустом месте осуществить экономическое чудо».

Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) намерена обратиться к Зеленскому с просьбой отменить блокировку сайтов в стране, рассказывает «Таймер» (Одесса). Об этом сообщил руководитель ИнАУ Александр Федиенко. Он напомнил, что когда-то, в октябре 2018 года, и сам будущий президент выступал против блокировки сайтов, опубликовав даже по этому поводу видеоролик. Кроме того, по его словам, Украине необходимы три базовых профильных законопроекта: об электронных коммуникациях, о кибербезопасности и о критической инфраструктуре. Напомним, что в мае 2017 года президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс».