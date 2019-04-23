Задержанный оппозиционер из Уганды готовит демонстрацию

Кампала, , 12:58 — REGNUM Музыкант и член парламента Роберт Кьягуланьи, известный как Бобби Вайн, подаст в полицию официальный запрос на проведение мирной демонстрации, направленной против лишения его источника доходов. Это прошение будет направлено после того, как полиция запретила пасхальный концерт Бобби Вайна.

Официальной причиной отмены концерта была названа неспособность певца контролировать толпы фанатов, передает газета Mwananchi.

Бобби Вайн заявил, что выступает против действий президента Уганды Йовери Мусевени. Вайн убежден, что Мусевени намеревается запретить деятельность всех музыкантов, которые не поддерживают официальные власти.