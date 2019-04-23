Президент Казахстана назначил нового представителя на «Байконуре»

Астана, , 12:57 — REGNUM Специальным представителем президента Казахстана на комплексе «Байконур» назначен Бахытжан Намаев, сообщили 23 апреля в пресс-службе главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также распорядился назначить заместителем министра обороны республики Бауржана Тортаева, который ранее занимал должность ответственного секретаря министерства финансов республики.

Отметим, Бахытжан Намаев с марта 2018 года по апрель 2019 года занимал должность заместителя акима (главы) Кызыл-Ординской области. По вопросам развития агропромышленного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января 2019 года глава Кызыл-Ординской области Казахстана Крымбек Кушембаев назначил на должность руководителя управления по обеспечению деятельности специального представителя президента Казахстана Жасулана Абатова.

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