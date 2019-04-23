Альянс правых партий ЕС не может быть долгосрочным — прогноз

Вена, , 12:54 — REGNUM Накануне выборов в Европейский парламент правые партии стран Европейского союза (ЕС) готовятся к формированию крупного альянса. Однако исследование венских ученых прогнозирует неудачу для этой возможной коалиции: слишком многое разделяет эти партии. Об этом пишет новостной портал Stol. it 23 апреля.

Сотрудники Центра исследований европейской интеграции Венского университета (EIF) изучили заявления 16 европейских правопопулистских партий по конкретным вопросам политики ЕС. Они сравнили предвыборные программы партий с 2014 по 2016 год.

«Главный результат нашего исследования: между этими партиями существуют огромные расхождения», — говорит профессор Герда Фалкнер.

Вероятность создания широкой коалиции высока, однако «было бы удивительно, если бы эта коалиция была стабильной в долгосрочной перспективе», подчеркивает Фалкнер. Например, правые популисты в Польше и Прибалтике выступают за укрепление внутреннего рынка ЕС и разрушение экономических границ, а французское «Национальное объединение», венгерская партия «Йоббик» или бельгийская «Фламандский интерес» выступают за ренационализацию.

В то время как правые Австрии, Франции, Италии и Венгрии настроены пророссийски, правые Польши, Нидерландов и стран Прибалтики занимают твердую позицию в поддержку НАТО. Партии на западе Европы смотрят на экологическую политику ЕС сквозь пальцы, а на востоке ее поддерживают, в отличие от правительств.

Единство правых партий ЕС наблюдается в миграционной политике — практически все выступают за отмену законодательства ЕС в этом вопросе и за возврат к национальному. Еще одна точка сближения — недовольство гендерной политикой Брюсселя, в частности, расширением прав гомосексуалистов. Лишь нидерландская «Партия свободы» выступает в поддержку ЛГБТ-движения, призывая защищать его от исламистов.

Также исследование показало, что ни одна из партий, за исключением Партии независимости Соединенного Королевства, не является полным антагонистом ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Европейский парламент пройдут с 23 по 26 мая. Предварительные опросы прогнозируют укрепление позиций фракции «Европы наций и свобод», куда входят националистические партии.

Читайте также: Поддержка партии Маттео Сальвини достигла рекордной отметки — опрос

А также: АдГ стала самой популярной партией на востоке Германии — опрос