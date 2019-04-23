В антикоррупционное бюро Украины пришли с обыском

Киев, , 12:52 — REGNUM Следственные действия проходят в здании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает 23 апреля агентство «Украинские новости».

Об обыске, который проводят сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), проинформировал источник в НАБУ. Речь идет о расследовании дела о возможных взятках, которые получили правоохранители за закрытие дел о хищении госсредств в оборонной сфере.

Следственные действия проводятся по решению суда от 28 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, глава антикоррупционого бюро Украины Артем Сытник подозревается в получении взятки от депутата Рады, бывшего владельца компании «Энергосети» Дмитрия Крючкова. Крючков заявил в суде, что Сытнику были переданы $500 тыс. за содействие в следствии.

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