Рада не может объявить импичмент президенту без смены конституции — депутат

Киев, , 12:44 — REGNUM Украинский парламент не сможет объявить импичмент президенту без изменения Конституции даже если примет закон «О президенте Украины». Об этом 23 апреля заявила в кулуарах Верховной Рады вице-спикер парламента, депутат от фракции «Самопомощь» Оксана Сыроид.

«Не знаю, когда появится закон об импичменте. Знаю, что мы работаем над законопроектом «О президенте», где есть один раздел с процедурой импичмента. Не делайте себе из импичмента фетиш. Процедура импичмента выписана в Конституции Украины. К сожалению, она беззубая. Закон нельзя ничем дополнить», — сказала Сыроид.

По её словам, новый закон о президенте призван очертить для президента рамки его деятельности, чтобы избежать необходимости объявлять ему импичмент.

«Импичмент в Украине никогда не произойдет, если не изменить Конституцию. Потому что 4/5 депутатов в украинском парламенте физически не бывает, не говоря уже о том, что они должны проголосовать за импичмент президента. Нужно искать те механизмы ответственности, которые бы держали президента в рамках, не доводя до импичмента», — считает Сыроид.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что 22 апреля депутаты могут начать рассмотрение закона об импичменте президента Украины. По его словам, в Раде зарегистрировано пять соответствующих законопроектов. Спикер также признался, что склоняется к проекту вице-спикера Рады Сыроид.

Напомним, 111-я статья Конституции Украины предусматривает отстранение президента от должности. При этом в украинском законодательстве нет закона, который регламентирует саму процедуру импичмента.

22 апреля политконсультант кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского Дмитрий Разумков сообщил, что команда кандидата сейчас работает над пакетом законопроектов для скорейшего внесения на рассмотрение Верховной Рады, в том числе и над проектом закона об импичменте.