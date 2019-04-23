Премьер-министр Венгрии поздравил Владимира Зеленского с победой

Будапешт, , 12:43 — REGNUM Глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на сотрудничество с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Заявление опубликовано 23 апреля на официальном сайте правительства Венгрии.

Политик поздравил Зеленского с убедительной победой.

«Я рассчитываю на вас, и я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Я желаю вам всего самого наилучшего в ваших ответственных обязанностях», — заявил он.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия на Украине закона об образовании, дискриминирующего неукраинское население страны, в частности венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатье.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский политик Славомир Нитрас назвал Виктора Орбана очень опасным и интеллигентным политиком, который в момент начала гражданской войны на Украине предлагал Польше отторгнуть и поделить часть украинских территорий.

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