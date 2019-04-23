Глава Молдавии направил срочный запрос в Конституционный суд

Кишинёв, , 12:39 — REGNUM Обращение по вопросу назначения премьер-министра направил в Конституционный суд (КС) Молдавии президент Игорь Додон. Додона интересует, должен ли он выдвигать кандидатуры на пост главы правительства в условиях, когда рабочие органы парламента не сформированы, рассказал журналистам советник Додона Максим Лебединский.

Лебединский пояснил, что вопрос о премьер-министре не может быть вынесен на рассмотрение депутатов, так как у парламента пока нет руководящих органов. Если КС решит, что в такой ситуации выбирать премьер-министра нельзя, Додону останется ждать до 21 июня, после чего он сможет инициировать роспуск депутатов и досрочные выборы.

В противном случае глава государства после пасхальных праздников приступит к переговорам с парламентскими фракциями о возможных кандидатах в премьер-министры.

Додон попросил о срочном рассмотрении запроса. Он надеется, что заседание суда пройдет не позже, чем через две недели, добавил советник.

Как сообщало ИА REGNUM, после выборов в Молдавии 24 февраля ни одной из партий не хватило голосов для самостоятельного формирования парламентского большинства. Для создания правительства в таком случае нужна коалиция.

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