Савченко готова поддержать политическую программу Зеленского

Киев, , 12:36 — REGNUM Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что не будет вставать в оппозицию по отношению к Владимиру Зеленскому, который победил на президентских выборах на Украине. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

Савченко также пообещала поддержать его политическую программу, которая во многом похожа на ее собственную.

«Я увидела, что все старые политические силы умеют работать только так: или договорились — и в коалиции, или не договорились — и в оппозиции. Без договоренностей. Я не буду становиться в оппозицию», — добавила депутат.

Но она также подчеркнула, что готова поспорить с Зеленским по некоторым дискуссионным вопросам.

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