Глава МВД хуситов Йемена скончался в Ливане

Сана, , 12:23 — REGNUM В одном из госпиталей Ливана скончался министр внутренних дел йеменских хуситов Абдул Хаким аль-Маори, сообщает 23 апреля Al Arabia.

Политик скончался в возрасте 60 лет, он страдал от хронического заболевания и проходил плановое лечение в Ливане. характер заболевания не уточняется, также неизвестно в каком госпитале он умер.

В Ливане серьезные позиции имеет группировка «Хезболла», союзная государству Иран, который в свою очередь оказывает поддержку хуситскому правительству в Йемене в борьбе с интервенцией.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вторглась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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