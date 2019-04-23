Курилы: «маленькая победоносная» война нужна Японии

Москва, , 12:20 — REGNUM Японии считает южные Курильские острова своей исконной территорией и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. От своих намерений Токио никогда не откажется, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Глазунов.

«Сегодня страна возрождается, начинает постепенно восстанавливать свою армию и флот, во внешней политике Японии проснулся «самурайский дух». В этой ситуации политической элите Cтраны восходящего солнца просто необходима «маленькая победоносная война» с Россией, пусть даже дипломатическая», — считает эксперт.

Но это позволит забыть горечь поражения во Второй мировой войне и почувствовать уверенность в собственных силах. И когда Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе не упомянуло о «принадлежащих Японии» Курильских островах, то это не значит, что японцы отказались от своих притязаний.

«В Токио пошли на этот шаг, чтобы не осложнять наметившиеся переговоры с Москвой. Политическая элита Японии рассчитывает обыграть Россию в дипломатической войне. И если это не получится, тогда Токио начнет ужесточать свою позицию по этому вопросу, рассчитывая на поддержку США.

Что отвечает интересам Соединенных Штатов в этом регионе. Поскольку политической элите США намного выгодней, чтобы все переговоры сорвались и конфликт между двумя странами продолжался долгие десятилетия», — высказал своё мнение Глазунов.

Как сообщало ИА REGNUM, The Mainichi передавала, что фраза о том, что Курильские острова, на которые претендует Токио, являются «частью Японии», отсутствует в 2019 году в ежегодном докладе о внешней политике японского МИДа.

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