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В Таджикистане сменили главу антимонопольной службы

Политика

Бывший глава антимонопольной службы назначен заместителем главы исполнительного аппарата президента

Душанбе, 23 апреля 2019, 12:22 — REGNUM  Начальником антимонопольной службы Таджикистана назначен бывший заместитель директора агентства «Таджикистанстандарт» Икромиддин Вализода. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано 23 апреля на сайте главы государства.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отстранил Саъди Кодирзода от должности главы антимонопольной службы в связи с переходом на другую работу. Чиновник назначен заместителем главы исполнительного аппарата президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2019 года антимонопольная служба Таджикистана приняла распоряжение, согласно которому все сотовые операторы с 18 апреля перешли на единую линейку тарифов на услуги мобильного интернета.

Стоимость мобильного интернета повысилась в среднем в 2−3 раза. Решение антимонопольной службы вызвало широкий общественный резонанс.

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