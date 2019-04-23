В штабе Зеленского открестились от опроса о досрочном роспуске Рады

Киев, , 12:15 — REGNUM В социальной сети Facebook опубликован опрос о досрочном роспуске Верховной рады Украины. Он появился на странице «Володимир Зеленський — Слуга народу». Речь идёт о бесспорном лидере второго тура выборов президента Украины, шоумене Владимире Зеленском.

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«Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?» — так звучит вопрос, адресованный подписчикам.

Публикация появилась 12 часов назад (утром 23 апреля) и уже набрала более 5,4 тыс. лайков и свыше 2,6 тыс. комментариев.

https://www.facebook.com/welovezelenskiy/posts/401332287355367

Добавим, что в штабе Зеленского от этого опроса открестились. Глава пресс-службы штаба кандидата в президенты Украины Ирина Победоносцева, слова которой приводит РБК, заявила, что Владимир Зеленский не ведёт на Facebook страницу «Володимир Зеленський — Слуга народу».

«Это страница фейковая. И твиттер его тоже фейк: у него нет твиттера, только ЗеКоманда», — уточнила Победоносцева.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента страны. В настоящее время ЦИК Украины осталось обработать всего 0,1% бюллетеней. По предварительным данным, шоумен и кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский заручился поддержкой 73,23% избирателей, действующий глава государства Пётр Порошенко набрал 24,45% голосов.

Напомним, среди первых шагов Зеленского на посту главы государства предполагается реформирование аппарата президента Украины, откуда планируется убрать так называемых «кураторов» и оставить администрации только функции канцелярии и органа, «генерирующего новые идеи». Также шоумен намерен внести в Верховную раду законы о народовластии, регулирующие проведение местных референдумов, подачу петиций, процедуры отзыва депутатов и импичмента президента Украины.

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