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СМИ: Рейтинг Трампа упал до рекордных значений

Политика

Негативное влияние оказал доклад по «русскому делу»

Вашингтон, 23 апреля 2019, 12:16 — REGNUM  Рейтинг поддержки президента США Дональда Трампа упал на 5 процентных пунктов за неделю и составил 39%, сообщило Politico 22 апреля сос ссылкой на данные собственного опроса общественного мнения.

Ниже уровень одобрения деятельности Трампа еще не опускался. Такой же низкий показатель поддержки Трампа наблюдался всего однажды, в августе 2017 года после гражданских столкновений в Шарлотсвилле.

Однако вместе с одобрением президента снизилось и количество сторонников импичмента главы государства. Эту идею, по данным исследования, поддерживают лишь 34% американцев, тогда как еще в январе текущего года этот показатель составлял 39%.

Отметим, что социологическое обеспечения демократического процесса в США характерно отсутствием в полном смысле независимых исследовательских центров и проблемностью применяемых методик. Такое положение дел приводит к наличию существенно разнящихся оценок одних и тех же показателей.

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