Новый городской округ Подмосковья возглавил «крепкий хозяйственник»

Воскресенск, Московская область, , 12:13 — REGNUM В Московской области к руководству Воскресенским городским округом приступает Артур Болотников, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв на заседании правительства региона, передаёт 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«К руководству Воскресенским городским округом приступает Болотников Артур Викторович, который много лет проработал в системе ЖКХ. Как принято говорить, крепкий хозяйственник. Я очень надеюсь, что в непростом Воскресенском городском округе мы также с вами совместно обеспечим результативную деятельность», — сказал он.

Воробьёв заявил, что он «в полном распоряжении» нового главы, и ждёт от него через месяц доклада, какая необходима помощь от региональных властей.

Как сообщало ИА REGNUM, Воскресенский район в начале апреля был преобразован в городской округ. Руководил районом Олег Сухарь.

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