Россия стала самой упоминаемой в докладе о проекте «Один пояс — один путь»

Москва, , 12:10 — REGNUM Самой упоминаемой страной в докладе о прогрессе перспективах проекта «Один пояс — один путь» стала Россия, сообщает 23 апреля РИА Новости.

Так, в докладе Россия упоминается 18 раз, далее идут Казахстан (12), Пакистан (11), Германия (1), а также Белоруссия и Италия (по одному разу).

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Первые итоги будут подводиться 26−28 апреля 2019 года в Пекине на Втором форуме Шёлкового пути, куда приедет президент России Владимир Путин.

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