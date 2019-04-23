Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции

Челябинск, , 12:07 — REGNUM Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске. Об этом он заявил телеканалу «Россия 24».

«Тут ехать десять минут от администрации», — уточнил Текслер.

Что касается квартиры в Челябинске, то ранее он заявлял журналистам, что пока об этом не думал, но при необходимости готов рассмотреть вариант с её покупкой.

Напомним, Текслер был назначен врио губернатора 19 марта. 8 сентября ему предстоит принять участие в выборах главы региона.