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Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции

Политика

В десяти минутах езды от обладминистрации

Челябинск, 23 апреля 2019, 12:07 — REGNUM  Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске. Об этом он заявил телеканалу «Россия 24».

«Тут ехать десять минут от администрации», — уточнил Текслер.

Что касается квартиры в Челябинске, то ранее он заявлял журналистам, что пока об этом не думал, но при необходимости готов рассмотреть вариант с её покупкой.

Напомним, Текслер был назначен врио губернатора 19 марта. 8 сентября ему предстоит принять участие в выборах главы региона.

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Выборы губернатора Челябинской области — 2019
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