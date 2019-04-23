Врио челябинского губернатора пока живёт в резиденции

Челябинск, 23 апреля 2019, 12:07 — REGNUM Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер пока живёт в резиденции главы региона, расположенной в Челябинске. Об этом он заявил телеканалу «Россия 24».
«Тут ехать десять минут от администрации», — уточнил Текслер.
Что касается квартиры в Челябинске, то ранее он заявлял журналистам, что пока об этом не думал, но при необходимости готов рассмотреть вариант с её покупкой.
Напомним, Текслер был назначен врио губернатора 19 марта. 8 сентября ему предстоит принять участие в выборах главы региона.