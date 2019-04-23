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Китай выступает за создание новой концепции безопасности — Си Цзиньпин

Политика

По его словам, страны мира должны отказаться от применения военной силы

Циндао, Китай, 23 апреля 2019, 12:09 — REGNUM  Китай твердо придерживается оборонительной национальной политики и выступает за создание новой, всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве и устойчивой новой концепции безопасности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главами иностранных делегаций, прибывших в портовый город Циндао по случаю празднования 70-летия образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

По словам Си Цзиньпин, страны со всего мира «должны придерживаться принципов консультаций и ни в коем случае не допускать угрозы применения военной силы».

«Китайские военные всегда высоко держали знамя сотрудничества и взаимовыгодного сотрудничества и полны решимости создать структуру безопасности равноправия, взаимного доверия и справедливости», — добавил он.

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Политика Китая
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