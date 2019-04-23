БПП — Зеленскому: «Распустив Раду, можно не дойти до конца пятилетки»

Киев, , 12:05 — REGNUM Будущий президент Украины Владимир Зеленский может не доработать до конца своей пятилетки, если распустит парламент без юридических оснований. Об этом 23 апреля заявил в кулуарах Верховной Рады депутат от фракции Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.

«Любой политик всегда должен быть готов к выборам. Президентские выборы начались вчера, а парламентские у нас идут с 2014 года. Мы готовы к выборам досрочным, срочным. Это не имеет значения… Если с нарушением закона распускать парламент — это точно нехорошее начало работы президента. Таким образом можно не дойти и до конца пятилетки», — угрожает Гончаренко.

При этом он считает, что часть депутатов БПП покинет фракцию.

«Наша фракция не позеленеет. А если отдельные представители фракции начнут менять цвет, наверное, это возможно… Очищение — это всегда хорошо. Думаю, таких будет немного, но каждый кто уйдет — очищение только плюс для каждой политической силы», — сказал Гончаренко.

«Наша фракция будет в оппозиции. Мы будем сильной оппозицией президенту Зеленскому Мы собираемся идти на парламентские выборы и побеждать при поддержке людей», — добавил Гончаренко.

«Нам нужно, чтобы президент был без колес. Пусть делает свою работу, а колеса ему не нужны», — сказал Гончаренко, отвечая на вопрос: «Будет ли БПП ставить палки в колеса Зеленскому?».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля побеждающий на выборах президента Зеленский запустил в Фейсбук на странице «Владимир Зеленский — Слуга народа» опрос граждан относительно целесообразности досрочного роспуска парламента.

«Вы поддерживаете досрочный роспуск Рады?» — такой пост опубликован на данной странице несколько часов назад.

Напомним, 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,9% электронных протоколов. Зеленский получает 73,23% голосов избирателей (13 527 512 человек), действующий президент Петра Порошенко — 24,45% (4 517 121 человек).