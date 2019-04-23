Законопроект об упрощении расчёта пенсий жителям Крыма внесён в Госдуму

Москва, , 11:55 — REGNUM Законопроект, направленный на упрощение порядка расчета и начисления пенсионных накоплений для жителей республики Крым и Севастополя, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

Авторы законопроекта прописывают особенность оценки пенсионных прав жителей полуострова до того, как они были зарегистрированы в российской системе обязательного пенсионного страхования. Поэтому правительство предлагает обязать работодателей, работающих в Крыму и Севастополе, представить в местный орган Пенсионного фонда РФ данные о трудоустройстве граждан, которые постоянно проживали в регионе к 18 марта 2014 года.

Как следует из поправок, каждый работодатель несет ответственность только за те периоды работы, который гражданин был его сотрудником, а сведения о других местах работы ПФР может при необходимости уточнять у них напрямую.

Гражданам, которые работают «на себя», будет необходимо самостоятельно представить данные о своей работе до 18 марта 2014 года в местное отделение ПФР. Все эти данные должны поступить в Пенсионный фонд до 1 января 2022 года. Затем эти сведения будут включены в индивидуальные лицевые счета застрахованных лиц.

Как отмечают в правительстве, нововведение позволит ПФР устанавливать право граждан Крыма и Севастополя на страховую пенсию и её размер на основании сведений, содержащихся в их лицевых счетах. Никакого другого документа, который бы подтверждал стаж, не потребуется. Таким образом, система расчета и начисления пенсий будет аналогична той, что работает в других регионах РФ с 1 января 2013 года.