Губернатор Подмосковья представил нового главу Щёлково

Щёлково, Московская область, , 11:53 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьёв представил нового руководителя Щёлковского городского округа Сергея Горелова, передаёт 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.

«К руководству Щёлковским городским округом приступает Сергей Викторович Горелов. Работал заместителем главы в Подольске, затем работал в правительстве Севастополя. Имеет достаточный опыт», — представил губернатор нового главу на заседании регионального правительства.

Воробьёв рассчитывает, что Горелов в Щёлковском городском округе обеспечит «качественные изменения, которые оценят жители».

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Горелов в последнее время работал первым заместителем главы городского округа Щёлково. Прежний глава Алексей Валов покинул пост в конце марта.

Добавим, что наиболее острой проблемой городского округа жители в своих обращениях называют пробки до Москвы и внутри границ Щёлково.

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