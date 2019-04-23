Премьер-министры РФ и Казахстана обсудят продвижение интеграции в Евразии

Москва, , 11:52 — REGNUM Премьер-министр России Дмитрий Медведев и его коллега из Казахстана Аскар Мамин обсудят в дальнейшее продвижение евразийских интеграционных процессов, сообщили в пресс-службе российского правительства.

Отмечается, что встреча двух премьер-министров состоится в Москве 25 апреля. Медведев и Мамин рассмотрят вопросы российско-казахстанского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Стороны также обменяются мнениями по дальнейшему продвижению евразийских интеграционных процессов.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года Россия предложила проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий.

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