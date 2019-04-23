ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину

Вашингтон, , 11:52 — REGNUM 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер мог не покончить с собой, а со своими приспешниками бежать в Аргентину на подводной лодке. Такая версия о побеге лидера немецких национал-социалистов содержится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте Федерального бюро расследований США.

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В досье, которое датируется 21 сентября 1945 года, сообщается, что нацистский лидер мог совершить побег через пять месяцев после того, как якобы покончил с собой в бункере в Берлине. В донесении говорилось, что две подлодки прибыли к берегам Аргентины, после чего несколько человек из них на лошадях доставили в Анды. Как отмечает источник, получить убежище Гитлеру помогли высокопоставленные чиновники Аргентины.

В архиве содержатся письма бывшего директора ФБР Джона Эдгара Гувера его подчиненным. В переписке контрразведчики проинформировали военную разведку о получении донесения о «прибытии» Гитлера в Аргентину якобы через две с половиной недели после падения Берлина.

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Отмечается, что после многочисленных проверок в ФБР сочли эту информацию недостоверной и недоказанной, поэтому решили не продолжать поиски Гитлера.

Как сообщается в дневниках Геббельса и Бормана, Гитлер и Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года в 15:30 в Берлине во время штурма столицы Германии советскими войсками. Ранее Гитлер распорядился, «чтобы его труп и труп Браун были немедленно сожжены».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года ЦРУ рассекретило документы о сексуальной ориентации Адольфа Гитлера. Сообщалось, что лидеру нацистской Германии были присущи садомазохистские наклонности, он также испытывал влечение к мужчинам.