Ивановское областное здравоохранение возглавил Артур Фокин

Иваново, , 11:48 — REGNUM Артур Фокин назначен должность исполняющего обязанности члена правительства Ивановской области — директора регионального департамента здравоохранения с 23 апреля решением губернатора Станислава Воскресенского. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

«Работать в статусе исполняющего обязанности члена правительства Ивановской области — директора департамента здравоохранения Артур Фокин будет до завершения необходимых процедур согласования», — уточнили в облправительстве.

Артуру Фокину 34 года, он уроженец Иваново. Закончил Ивановскую медакадемию. После этого работал хирургом в Ивановской областной клинической больнице. С апреля 2011 года — главный врач Вичугской районной больницы, в мае 2012 года возглавил Городскую клиническую больницу №7 города Иваново. С сентября 2017 года до января 2018 года — директор департамента здравоохранения Ивановской области.

Отметим, что с октября 2018 года до настоящего времени департаментом здравоохранения Ивановской области руководил Михаил Сим, до этого работавший в Ярославле. Ивановские СМИ при назначении Сима отметили его певческий талант — он выступал на городских праздниках в Ярославле и даже с сольными концертами. Михаил Сим, кстати, остается в правительстве Ивановской области в качестве советника губернатора.