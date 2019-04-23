Россия не должна делать никаких авансов Зеленскому — эксперт

Киев, , 11:45 — REGNUM Возможность совместной работы с новой властью Украины должна зависеть от реальных шагов этой новой власти, а Владимир Зеленский, пока не докажет обратного, является точно таким же ставленником Запада, как и его предшественник, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 23 апреля, комментируя высказывания Дмитрия Пескова о поздравлениях в адрес шестого президента Украины.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России заявил, что поздравлять Зеленского «преждевременно» и что судить о новом президенте Украины (и возможности совместной с ним работы) в Кремле намерены только по его конкретным делам.

«Позиция по вопросу о направлении поздравления Владимиру Зеленскому, озвученная Дмитрием Песковым, половинчатая, нетвёрдая. Что значит «говорить о поздравлениях преждевременно»? При чём тут объявлены или не объявлены результаты выборов?

Поздравления направляют лидерам дружественно или, по крайней мере, не враждебно настроенных государств. Сегодняшняя Украина — это антироссийский проект; её элита, да и сам Владимир Зеленский к России настроены враждебно. Поэтому простой констатации того, что в Москве о результате выборов знают и будут из него исходить, вполне достаточно не только сегодня, но и в принципе.

Что же касается возможности совместной работы, то по этому вопросу, действительно, следует определиться по истечении некоторого времени исходя из конкретных шагов нового украинского руководителя как во внутренних, так и в международных делах. Все наши меры, принятые в отношении Украины в ответ на введённые ею против нашей страны санкции, должны продолжать действовать до отмены этих санкций. Поддержка ДНР и ЛНР должна усиливаться. Защищённость Крыма и близлежащей акватории — усиливаться.

И никаких авансов: Зеленский, пока не докажет обратного, такой же ставленник Запада на Украине, как и его предшественник. Он, как и вся украинская власть сегодня, гораздо более опасны и враждебны России, чем правительство Николаса Мадуро — США. Так почему наше отношение к нему должно быть иным?» — отметил Михаил Демурин.