Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у берегов Сулавеси

Джакарта, , 11:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на островах Бангайского архипелага вблизи индонезийского острова Сулавеси, сообщает информационный портал Detik.

Основываясь на информации агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 22 апреля 2019 года в 20:52 по местному времени.

Известно также, что эпицентр находится на глубине 10 км.

Издание отмечает, что до сих пор нет никакой дополнительной информации о последствиях, вызванных землетрясением.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Индонезия находится в сейсмически активной зоне земного шара, в районе мощного тектонического разлома.

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