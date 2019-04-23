Судья Окружного административного суда Киева подал в суд на Порошенко

Киев, , 11:41 — REGNUM Судья Окружного административного суда города Киева подал иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко. Об это сообщило 23 апреля информационное агентство «Укринформ».

Истец просит суд признать бездействие главы государства, который не выполнил обязательство издать указ о назначении судьи на должность. Он также требует компенсации материального ущерба.

По мнению судьи, Порошенко нарушил закон Украины «О трудоустройстве». Глава государства не издал указ о назначении судьи в феврале-марте 2019 года, чем лишил истца права на труд и доплаты за выслугу лет.

Напомним, Пётр Порошенко проиграл выборы президента Украины, однако рассчитывает вернуться на пост главы государства, выиграв следующие выборы, а может и раньше.

Читайте также: Порошенко заявил, что вернётся в кресло президента через год