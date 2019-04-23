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Украинский судья подал иск против Порошенко

Политика

Президент не выпустил указ о назначении судьи на должность, говорится в иске

Киев, 23 апреля 2019, 11:38 — REGNUM  Иск в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко подан судьей Окружного административного суда Киева. Сообщение об этом опубликовано 23 апреля пресс-службой суда.

Претензия истца касается бездействия главы государства, который, согласно своим обязанностям, должен был издать указ о назначении судьи на должность. Истец ссылается на закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Отмечается, что в феврале и марте 2019 года президент не выпустил указ о назначении судьи на должность и тем самым лишил его права на труд и доплату за выслугу лет. Имя истца не указано. Рассмотрением дела займется Кассационный административный суд Верховного суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля против Порошенко были поданы сразу два иска. Экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко потребовал признать противоправным и отменить указ президента о своей отставке, а телеканал «1+1», принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, подал на Порошенко в суд за клевету.

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Политическая жизнь Украины
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